У квітні 2021 року нас очікують кілька сплесків активності на Сонці, які можуть негативно позначитися на здоров’ї та самопочутті метеозалежних людей.

Невеликі коливання рівнем G1 припадуть 2, 8 та 10 квітня.

Наступна магнітна буря відбудеться з 16 на 17 квітня, і вона буде сильнішою за попередні.

Читайте Календар магнітних бур на 2021 рік

Найбільше від магнітних коливань страждають метеозалежні люди, діти, вагітні жінки та люди похилого віку.

Протягом таких періодів людина може швидко втомлюватись, бути сонливою, дратівливою, страждати від головного болю.

Під час магнітних коливань краще не вживати алкоголь та міцну каву, більше гуляти на свіжому повітрі.

Свята у квітні 2021

Календар свят на квітень 2021 року допоможе заздалегідь побудувати плани на весь місяць і дізнатись, чи будуть додаткові вихідні дні та коли вітати друзів із професійними святами.