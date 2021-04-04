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Факти / Погода
Людмила Богданова |

До +11 і дощі: погода в Україні 4 квітня (КАРТА)

Погода в Україні 4 квітня буде похмурою та дощовою. Стовпчик термометра підніметься максимум до +11, а пориви вітри сягатимуть 5-10 м/c.

Погода ICTV

Прогноз погоди в Україні на 4 квітня

На півдні температура повітря становитиме +9,+11, вночі похолоднішає до +3,+5. Невеликий дощ може пройти вдень і ночі.

У східних регіонах вдень очікується дощ, стовпчик термометра показуватиме +8,+10, а вночі 0, +2.

На півночі вдень в середньому +9,+11, а також опади у вигляді дощу. Вночі синоптики прогнозують зниження температури до -1.

У західних областях також дощитиме, часом може йти мокрий сніг. Сонячно буде лише у Луцьку та Рівному. Середня денна температура – +6 +8, нічна – +1,-1.

У центрі України також передбачається невеликий дощ. Вдень від +8 до +11, вночі до 0,+2.

У Києві очікуються незначні опади, вдень +8,+10, вночі до +1,-1.

погода в Україні 4 квітня

Якою буде погода у квітні

Другий місяць весни буде багатим на опади, а також здивує температурними рекордами. Протягом місяця температура повітря становитиме у середньому від +8 до +11.

Детальний прогноз погоди на квітень дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

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