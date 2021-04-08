Погода в Україні 8 квітня обіцяє бути сонячною, але у кількох регіонах України дощитиме .

На Заході синоптики прогнозують до +8 градусів вдень, а вночі температура опуститься до -2. В усіх областях впродовж дня очікується дощ.

На Півночі стовпчик термометра підніметься до +9 вдень, а ось вночі опуститься до -2. У трьох областях очікується дощова погода і лише у Києві має бути сонячно.

Сонячну погоду синоптики прогнозують на Сході України із середньою температурою від +6 до +9 градусів вдень, а вночі вона опуститься до 0. Сухо буде і в центральній частині України: вдень до +9 та вночі до -1.

На Півдні теж має бути сонячно. Вдень стовпчик термометра підніметься до +11, а вночі опуститься до +3.

Якою буде погода весною 2021

В Україні весна у 2021 році буде холодною та пізньою, а морозів варто очікувати навіть у квітні.

Прохолодна погода збережеться після Великодня, яке святкуватимуть 2 травня. А після великодніх свят очікується декілька хвиль похолодання.