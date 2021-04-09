Погода в Україні 9 квітня порадує українців сонцем та плюсовою температурою. Опадів не передбачається в жодному регіоні, пориви вітру сягатимуть 5-10 м/c.

Прогноз погоди в Україні на 9 квітня

На півдні вдень від +9 до +12, вночі похолоднішає до 0,+2. У східних регіонах України синоптики прогнозують +8,+10, вночі 0, -2.

На півночі середня денна температура становитиме +8, +10, вночі стовпчик термометра опуститься максимум до -3. У західних регіонах від +8 до +11, вночі похолоднішає до -3.

У центральних областях очікується в середньому +8, +11, вночі температура повітря знизиться до -2,-3.

У Києві +9, +11 вдень, вночі до -2.

Погода на вихідні

Погода на вихідні в Україні буде сприятливою для прогулянок. У суботу не передбачається опадів, однак вночі будуть невеликі заморозки.

У неділю температура повітря коливатиметься у межах +13 – +15. Дивіться детальний прогноз погоди на вихідні у матеріалі Фактів ICTV.