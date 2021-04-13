Погода в Україні у вівторок, 13 квітня 2021 року, буде переважно сонячною та по-весняному теплою. Лише у західних регіонах очікуються дощі.
У західних областях – хмарно, пройдуть дощі. Температура вдень – від +11° до до +19°.
На півночі – мінлива хмарність, стовпчики термометрів подекуди підіймуться до +17°.
Мешканців східних регіонів потішить сонце, повітря прогріється до +20°.
У центрі також мінлива хмарність, температур вдень – від +12° до +16°.
У південних областях буде сонячно, повітря прогріється до +14°
Погода в Україні у квітні
Згідно з прогнозами синоптиків, погода в Україні у другий весняний місяць буде нестійкою.
Теплі весняні дні чергуватимуться з холодними.
Докладний прогноз погоди на квітень 2021 дивіться у матеріалах на сайті Факти ICTV.