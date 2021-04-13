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Факти / Погода
Людмила Грубник |

Дощі у західних регіонах: погода в Україні 13 квітня (КАРТА)

Погода в Україні у вівторок, 13 квітня 2021 року, буде переважно сонячною та по-весняному теплою. Лише у західних регіонах очікуються дощі.

прогноз погоди_погода

У західних областях – хмарно, пройдуть дощі. Температура вдень – від +11° до до +19°.

На півночі – мінлива хмарність, стовпчики термометрів подекуди підіймуться до +17°.

Мешканців східних регіонів потішить сонце, повітря прогріється до +20°.

У центрі також мінлива хмарність, температур вдень – від +12° до +16°.

У південних областях буде сонячно, повітря прогріється до +14°

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Згідно з прогнозами синоптиків, погода в Україні у другий весняний місяць буде нестійкою.

Теплі весняні дні чергуватимуться з холодними.

Докладний прогноз погоди на квітень 2021 дивіться у матеріалах на сайті Факти ICTV.

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