Погода в Україні у вівторок, 13 квітня 2021 року, буде переважно сонячною та по-весняному теплою. Лише у західних регіонах очікуються дощі.

У західних областях – хмарно, пройдуть дощі. Температура вдень – від +11° до до +19°.

На півночі – мінлива хмарність, стовпчики термометрів подекуди підіймуться до +17°.

Мешканців східних регіонів потішить сонце, повітря прогріється до +20°.

У центрі також мінлива хмарність, температур вдень – від +12° до +16°.

У південних областях буде сонячно, повітря прогріється до +14°

Погода в Україні у квітні

Згідно з прогнозами синоптиків, погода в Україні у другий весняний місяць буде нестійкою.

Теплі весняні дні чергуватимуться з холодними.

Докладний прогноз погоди на квітень 2021 дивіться у матеріалах на сайті Факти ICTV.