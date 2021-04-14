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Факти / Погода
Людмила Грубник |

Жовтий рівень небезпеки: Київ накриє густий туман

Увечері 13 квітня та вранці 14 квітня у Києві очікується густий туман.

Туман в Киеве

Через погіршення погодних умов видимість на дорогах столиці буде 200-500 м.

У місті встановлено І рівень небезпеки, жовтий.

Київським водіям радять у цей час дотримуватися додаткових заходів безпеки.

Правила:

  • знизити швидкість руху;
  • увімкнути протитуманні фари;
  • тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
  • уникати різких маневрів на дорозі.

Пішоходам та велосипедистам також варто бути обережними під час руху містом.

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Варто очікувати, що теплі дні чергуватимуться з холодними.

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Джерело: КМДА

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