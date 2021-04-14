Увечері 13 квітня та вранці 14 квітня у Києві очікується густий туман.

Через погіршення погодних умов видимість на дорогах столиці буде 200-500 м.

У місті встановлено І рівень небезпеки, жовтий.

Київським водіям радять у цей час дотримуватися додаткових заходів безпеки.

Правила:

знизити швидкість руху;

увімкнути протитуманні фари;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

уникати різких маневрів на дорозі.

Пішоходам та велосипедистам також варто бути обережними під час руху містом.

Погода в Україні у квітні

За прогнозами синоптиків, погода в Україні у другий місяць весни буде непостійною.

Варто очікувати, що теплі дні чергуватимуться з холодними.

Детальніше про погоду в Україні у квітні 2021 читайте на Фактах ICTV.