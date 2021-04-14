Увечері 13 квітня та вранці 14 квітня у Києві очікується густий туман.
Через погіршення погодних умов видимість на дорогах столиці буде 200-500 м.
У місті встановлено І рівень небезпеки, жовтий.
Київським водіям радять у цей час дотримуватися додаткових заходів безпеки.
Правила:
- знизити швидкість руху;
- увімкнути протитуманні фари;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- уникати різких маневрів на дорозі.
Пішоходам та велосипедистам також варто бути обережними під час руху містом.
Погода в Україні у квітні
За прогнозами синоптиків, погода в Україні у другий місяць весни буде непостійною.
Варто очікувати, що теплі дні чергуватимуться з холодними.
Детальніше про погоду в Україні у квітні 2021 читайте на Фактах ICTV.