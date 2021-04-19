Погода в Україні 19 квітня обіцяє бути здебільшого хмарною та з короткочасними дощами.

На Заході синоптики прогнозують до +13 градусів вдень, а вночі температура опуститься до +3. Погода буде хмарною, а в більшості областей очікуються короткочасні дощі.

На Півночі стовпчик термометра підніметься до +14 вдень, а вночі опуститься до +2. Вдень синоптики обіцяють теплу та сонячну погоду.

Сонячну погоду прогнозують на Сході України із середньою температурою від +13 до +15 градусів вдень, а вночі вона опуститься до +4. Переважно сухо буде і в центральній частині України: вдень до +15 та вночі до +3.

На Півдні має бути похмуро. Вдень стовпчик термометра підніметься до +15, а вночі опуститься до +5.

Якою буде погода весною 2021

В Україні весна у 2021 році буде холодною та пізньою, а морозів варто очікувати навіть у квітні.

Прохолодна погода збережеться після Великодня, яке святкуватимуть 2 травня. А після великодніх свят очікується декілька хвиль похолодання.