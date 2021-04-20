Погода в Україні 20 квітня 2021 року буде дощовою та вітряною, у деяких регіонах пройдуть грози. Пориви вітру сягатимуть 10-12 м/c.

Прогноз погоди в Україні на 20 квітня

На півдні дощі пройдуть і вдень, і вночі. Денна температура повітря від +12, +15, нічна +6,+10.

На сході України також пройдуть опади, у Донецькій і Луганській області – дощі з грозами. Температура повітря – від +11 до +15, вночі похолоднішає максимум до +7,+5.

У північних регіонах очікується невеликий дощ у денний час доби. Стовпчик термометра показуватиме +10,+13, вночі до +4.

У західних регіонах синоптики прогнозують незначні опади вдень, у Чернівецькій області та Закарпатській області вночі може пройти мокрий сніг. Температура повітря в середньому +11, +13, вночі +3,+5.

У центрі України також дощитиме, на Вінниччині та Черкащині – дощ з грозами. Температура повітря – +11,+13, вночі +5,+7.

У Києві пройде слабкий дощ, вдень +11,+13, вночі – +3,+5.

Якою буде погода на Великдень 2021

За прогнозом синоптика Леоніда Горбаня, травень не порадує українців звичним теплом. На Великдень, що припадає на 2 травня, погода буде прохолодною.

Крім того, протягом місяця очікується кілька хвиль похолодання. Детальніше, якою буде погода на Великдень 2021, читайте у матеріалі Фактів ICTV.