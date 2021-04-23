Погода в Україні 23 квітня буде переважно дощовою та вітряною, у деяких регіонах пройдуть грози. Пориви вітру сягатимуть 7-12 м/c. Дивіться детальний прогноз погоди на 23 квітня у матеріалі Фактів ICTV.

Прогноз погоди в Україні на 23 квітня 2021

На півдні вдень від +13 до +18 і дощ, вночі без опадів, температура повітря +5,+7. У Дніпропетровській та Запорізькій областях очікуються грози.

На сході в середньому +16,+18, вночі від +4 до +7. У регіоні також пройдуть дощі, на Харківщині – з грозами.

У північних регіонах прогнозують від +10 до +13 вдень, вночі похолоднішає максимум до +4. На Сумщині пройде дощ, на Чернігівщині – дощ з грозами, а у Житомирській області буде сонячно.

На заході України також дощитиме, сонце світитиме лише у Хмельницькій області. Температура повітря вдень +9, +11, вночі переважно 3+,+5.

У центральних регіонах також опади у вигляді дощу. Денна температура від +10 до +16, вночі у середньому +4,+6.

У Києві та області очікується сонячна погода. Вдень +11,+13, вночі +5,+7.

Погода на Великдень 2021

На Великдень 2021 погода в Україні буде прохолодною. Про це свідчить прогноз народного синоптика Леоніда Горбаня.

За його словами, у травні на українців чекає декілька хвиль похолодання. Детальний прогноз погоди на Великдень 2021 дивіться на Фактах ICTV.