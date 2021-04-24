Погода в Україні у суботу, 24 квітня, буде сонячною, температура повітря у різних регіонах коливатиметься у межах +7 – +15. Пориви вітру сягатимуть 7-12 м/c. Дивіться детальний прогноз погоди на 24 квітня у матеріалі Фактів ICTV.

Прогноз погоди на 24 квітня 2021 в Україні

На півдні вдень від +9 до +16, вночі від +5 до -3. У східних регіонах України очікується денна температура на рівні +12-+15, вночі похолоднішає максимум до +8,+5.

На півночі переважно буде похмуро, у Сумській та Чернігівській областях може пройти невеликий дощ. Стовпчик термометра вдень показуватиме +7,+10, вночі -1,-3.

У західних регіонах +7, +11 у денний час доби, у нічний – -1,-3. У центрі України синоптики прогнозують +8,+11, вночі від +5 до -3.

У Києві та області буде сонячно. Вдень +7,+9, вночі 0,-2.

Погода на Великдень 2021

Як повідомляє народний синоптик Леонід Горбань, на Великдень 2021 не варто очікувати тепла. Початок травня буде прохолодним.

Крім того, у травні в Україні пройде кілька хвиль похолодання. Детальний прогноз погоди на Великдень дивіться на Фактах ICTV.