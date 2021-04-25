У неділю, 25 квітня, погода в Україні у половині областей буде похмурою, а в іншій – сонячною. Вночі очікуються заморозки, а пориви вітру сягатимуть 5-10 м/c. Детальний прогноз погоди в Україні на 25 квітня, дивіться на Фактах ICTV.

Прогноз погоди в Україні на 25 квітня

На півдні погода буде сонячною. Температура повітря вдень у межах +9 – +14. Вночі похолоднішає до +2,+5.

На сході також світитиме сонце, вдень синоптики прогнозують +10,+14, вночі стовпчик термометра показуватиме -1,-3.

У північних регіонах буде похмуро, місцями може пройти невеликий дощ. Денна температура +7,+9, нічна – -1,-3.

На заході України також очікується невеликий дощ. У денний час доби прогнозують в середньому +7,+9, у нічний – -1,-3.

У центральних областях вдень від +8 до +11, вночі похолоднішає до -3.

У Києві може пройти невеликий дощ, вдень +7,+9, вночі до -2.

Коли повернеться тепло

За прогнозами синоптиків, 27-28 квітня в Україні покращиться погода. Температура повітря підвищиться на 3-5 градусів.

У цей період зникнуть нічні заморозки. Детальніше про погоду в Україні читайте на Фактах ICTV.