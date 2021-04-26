У понеділок, 26 квітня, погода в Україні буде похмурою та дощовою. Сонячно буде на сході та у деяких західних областях. Пориви вітру сягатимуть 3-8 м/c. Якою буде погода в Україні 26 квітня, розкажуть Факти ICTV.

Погода в Україні 26 квітня

На півдні може пройти невеликий дощ. Температура повітря вдень у межах +10,+13, вночі може похолоднішати до +3,+6.

У східних регіонах буде сонячно. Денна температура від +10 до +14, нічна від +3 до +6.

На півночі також прогнозують невеликий дощ. Вдень стовпчик термометра показуватиме від +6 до +10, вночі очікуються заморозки у межах -1,-3.

У західних регіонах вдень від +6 до +9, вночі -1,-3. У Чернівецькій, Івано-Франківській та Закарпатській областях очікується сонячна погода. У решті областей буде похмуро, можливо, пройде дощ.

У центрі України також дощова погода. Вдень в середньому +6,+8, вночі до +3.

У Києві та області +7,+9 вдень, вночі – 0,-2.

Погода на Великдень 2021

На Великдень (2 травня) погода не потішить українців теплом. Початок травня взагалі буде прохолодним. Про це свідчить прогноз народного синоптика.

Протягом місяця очікується кілька хвиль похолодання. Детальніше, якою буде погода на Великдень, дивіться на Фактах ICTV.