У неділю, 2 травня, коли українці будуть відзначати Великдень, температура по всій країні підніметься від +24° вдень до +7° вночі.

У Центрі, а також на Заході, Півночі і Півдні очікуються дощі з грозами, і тільки на Сході буде хмарно, але без опадів. Вітер – південний та південно-східний, пориви сягатимуть швидкості 5-10 м/с.

На Сході – мінлива хмарність. Вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24°, а вночі очікується похолодання до +7°.

На Півдні буде туманно, прогнозуються незначні опади, місцями гроза. Вночі очікується +8°, а вдень повітря прогріється до +26°.

У Центральних регіонах також очікується короткочасний дощ з грозою, денна температура складе +25°, а нічна – +8°.

Західні області накриють сильні грозові дощі, можливе випадання граду і шквали до 15-20 м/с. Видимість буде серйозно обмежена через туман. Вдень повітря прогріється до +23°, а вночі очікується до +12°. В Карпатах, де прогнозується похолодання до +2°, рятувальниками було оголошено жовтий рівень небезпеки.

На Півночі також очікуються короткочасні дощі з грозами. Вдень синоптики прогнозують до +24°, а вночі – +7°.

Не омине 2 травня грозовий фронт і Київ. У столиці очікуються короткочасні грози. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +24°, а вночі можуть опуститися до позначки в +12°.

Мінлива погода в травні

Минулого тижня синоптики попередили українців, що протягом усього травня погода буде залишатися мінливою.

На думку метеорологів, від початку місяця по всій території країни, крім Півдня і Сходу, очікується потепління, але при цьому можливі грози.

Однак з понеділка грозовий фронт дістанеться і цих регіонів.