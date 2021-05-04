Погода на 4 травня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

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Факти / Погода
Марія Степанюк |

Сонячно та без опадів: прогноз погоди в Україні на 4 травня (КАРТА)

Погода ICTV

Погода в Україні 4 травня обіцяє бути теплою, сонячною та без опадів.

На Заході синоптики прогнозують до +17 градусів вдень, а вночі температура опуститься до +2.

На Півночі стовпчик термометра підніметься до +16 вдень, а вночі опуститься до +3.

Сонячну погоду прогнозують і на Сході України із середньою температурою від +14 до +18 градусів вдень, а вночі вона опуститься до +6. Ясно та тепло буде у центральній частині України: вдень до +16 та вночі до +6.

На Півдні теж буде тепло. Вдень стовпчик термометра підніметься до +18, а вночі опуститься до +6.

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В Україні весна у 2021 році буде холодною та пізньою, а морозів варто очікувати навіть у квітні.

Прохолодна погода збережеться після Великодня, яке святкуватимуть 2 травня. А після великодніх свят очікується декілька хвиль похолодання.

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