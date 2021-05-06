Погода на вихідні в Україні (8 травня 2021 – 9 травня 2021)

Погода на вихідні в Україні передбачається з дощами та грозами.

У суботу, 8 травня, на всій території України синоптики прогнозують дощі, а подекуди з грозами.

Температура повітря вдень коливатиметься від +11°С до +22°С. Вночі стовпчики термометрів показуватимуть від +5°С до +12°С.

На Сході та Півдні очікуються дощі з грозами та поривчастий вітер. Температурні показники вдень коливатимуться від +16°С до +22°С, вночі температура опуститься до +10°С.

У неділю, 9 травня, опадів не обіцяють, але буде прохолодніше. Очікується сонячна погода з подекуди незначною хмарністю. Вдень синоптики прогнозують від +12°С до +20°С, вночі – від +3°С до +9°С.

Найтепліше у неділю буде на Заході України, де температура вдень прогріється до +20°С, а ось найхолодніше – на Сході на Півночі – до +14°С.

Погода у травні 2021

Погода у травні 2021 року обіцяє бути доволі мінливою. В Укргідрометцентрі розповіли, що на початку травня погода буде мінливою.

Детальніше про погоду в Україні у травні 2021 читайте на Фактах ICTV.