На Заході і Півдні потужні зливи: прогноз погоди в Україні на 16 травня (МАПА)

16 травня майже на всій території України очікується тепла погода. Проте в західних і південних регіонах очікуються дощі.

На Заході повітря вдень прогріється від +17 до +20, очікуються рясні дощі з грозами. Вночі стовпчик термометра покаже до +6 – +10. Найхолодніше буде в Карпатах і Закарпатській області.

У центральних областях очікується мінлива хмарність, місцями можливі дощі. Температура коливатиметься від +22 до +27 вдень і від +10 до +13 вночі.

Сонце також буде лише зрідка пробиватися з-за хмар, проте опадів не прогнозується. Температура вдень від +22 до +25, а вночі повітря охолоне до +10 – +13.

У східних регіонах дощів також не передбачається, але хмари затягнуть небо, як і на решті території України. Стовпчик термометра вдень покаже від +24 до +29 вдень і від +11 до +13 вночі.

На Півдні країни синоптики прогнозують невеликі дощі. Температура коливатиметься від +23 до +26 вдень і від +11 до +13 вночі.

Погода на вихідні

Як повідомляють синоптики, погода на вихідні з 15 травня по 16 травня буде хмарною.

У західних та північних областях очікуються дощі.

Температура вдень 18-28, вночі 8-12.