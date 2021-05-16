Погода на 17 травня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні 17 травня обіцяє бути теплою, але з грозами на всій території країни, окрім Луганської області.

На Заході синоптики прогнозують до +21 градусів вдень, а вночі температура опуститься до +9.

На Півночі стовпчик термометра підніметься до +25 вдень, а вночі опуститься до +11.

Дощі з грозами прогнозують і на Півдні України із середньою температурою від +23 до +25 градусів вдень, а вночі вона опуститься до +12. Ясно та тепло буде у центральній частині України: вдень до +25 та вночі до +15.

На Сході теж очікуються подекуди дощі з грозами. Вдень стовпчик термометра підніметься до +29, а вночі опуститься до +16.

Погода у травні 2021

Погода у травні 2021 року обіцяє бути доволі мінливою. В Укргідрометцентрі розповіли, що на початку травня погода буде мінливою.

Детальніше про погоду в Україні у травні 2021 читайте на Фактах ICTV.