Погода в Україні 18 травня буде теплою та похмурою, в усіх регіонах пройдуть дощі з грозами. Пориви вітру сягатимуть 7-10 м/c.

Прогноз погоди в Україні на 18 травня 2021

На півдні вдень очікується +17 – +23, вночі стовпчик термометра опуститься до +10 – +14. Синоптики прогнозують слабкий дощ із грозою і вдень, і вночі. У Запорізькій та Дніпропетровській областях у нічний час опадів не передбачається.

У східних регіонах України погода у вівторок, 18 травня, також буде дощовою – опади з грозами пройдуть у денний час доби. Температура повітря становитиме +21,+24, вночі похолоднішає до +11 – +14.

На півночі слабкий дощ із грозою може пройти у денний і нічний час доби. Вдень очікується +16,+21, вночі до +9, +13.

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У західних регіонах також слабкий дощ із грозою. У денний час температура повітря – від +13 до +16, вночі +7 – +10.

У центрі України погода 18 травня буде похмурою – пройде невеликий дощ із грозою. Температура повітря у середньому становитиме +16 – +22, вночі +9 – +13.

У Києві синоптики також прогнозують невеликий дощ із грозою вдень і вночі. У денний час очікується +17 – +19, у нічний – від +10 до +12.

Погода у травні 2021

За прогнозами синоптиків, у травні погода в Україні буде мінливою. Середня місячна температура становитиме 15-18° з позначкою плюс, в горах буде прохолодніше – 11-13°.

Детальний прогноз погоди на травень 2021 в Україні дивіться у матеріалі Фактів ICTV.