Погода на 20 травня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

У четвер, 20 травня, погода в Україні залишатиметься дощовою та хмарною. За прогнозами синоптиків, опади охоплять усі області. У середньому повітря вдень прогріється до +20, а вночі впаде до +10.

Сонячно та без опадів буде лише на Донеччині та Запоріжжі. У цих областях стовпчики термометрів піднімуться до +22…+23.

На Заході день буде найхолоднішим. Температура коливатиметься вдень від +14 до +18, а вночі від +7…+11.

У центральних регіонах температура становитиме вдень від +16 до +19, вночі – від +9 до +12.

На Півночі температура повітря вдень буде триматися в межах від +15 до +17, а вночі – від +9 до +11.

У східних областях температура вдень від +20 до +24, вночі – від +10 до +12.

На Півдні температура коливатиметься вдень від +15 до +21, а вночі – від +9 до +11.

У Києві теж 20 травня цілий день йтиме помірний дощ. Стовпчики термометрів вдень піднімуться до +16…+18, а вночі температура впаде до +10…+12.

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Погода у травні 2021 року

Погода у травні 2021 року доволі мінлива. За прогнозами синоптиків, у травні середня місячна температура в Україні передбачається на рівні 15-18°, а в горах – 11-13° тепла.

Детальний прогноз погоди на травень в Україні дивіться на Фактах ICTV.