Погода на 23 травня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

В Україну у неділю, 23 травня, знову прийдуть короткочасні дощі та поривчастий вітер. Опади очікуються в західному, частково в центральному і північному регіонах.

Однак вдень ​​температурний режим у цих областях практично не зміниться, а вночі потеплішає до +9…+14.

На Півдні й Сході буде сонячно. Повітря прогріється до +27 вдень.

У західних регіонах цілий день очікується похмура погода та йтиме помірний дощ. Температура повітря становитиме від +16 до +21 вдень та від +8 до +11 вночі.

На Сході 23 травня буде найтепліше. Синоптики прогнозують погоду без опадів та сонце. Стовпчики термометрів покажуть +25…+27 вдень та +12…+14 вночі.

У північних областях буде дощова та похмура погода, хоч і очікується тепло. Температура повітря становитиме вдень від +20 до +22, а вночі від +11 до +13.

На Півдні протягом дня небо буде чистим, погода – спекотною. Стовпчики термометрів показують вдень +20…+27, а вночі +11…+14.

У Києві день буде хмарним та дощовим. Температура повітря у місті становитиме вдень від +21 до +23, а вночі від +12 до +14.

Негода в Україні

В Україні протягом тижня спостерігалась негода. Зокрема, були сильні вітри та дощі з грозами.

Внаслідок цього більшість населених пунктів залишались без світла.

Детальніше про наслідки негоди в Україні – читайте на Фактах ICTV.