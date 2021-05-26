Погода на 27 травня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

У четвер, 27 травня, погода в Україні буде нестійка та мінлива. Температура повітря у середньому становитиме +22 вдень та +12 вночі.

У Київській, Черкаській, Вінницькій, Хмельницькій областях очікуються короткочасні дощі, місцями грози. На решті території – без опадів. Вітер південний, 3-8 м/с.

У західних областях погода мінлива. Місцями світитиме спектоне сонце, а місцями йтимуть сильні дощі із грозами. Температура повітря становитиме від +20 до +25 вдень та від +9 до +14 вночі.

На Сході синоптики прогнозують найспекотніший день. Стовпчики термометрів покажуть +26…+28 вдень та +12…+14 вночі.

У північних областях буде похмура погода із грозами та зливами. Температура повітря становитиме вдень від +23 до +25, а вночі від +12 до +14.

На Півдні небо буде чистим, погода – літньою. Стовпчики термометрів показують вдень +25…+28, а вночі +13…+15.

У Києві в четвер прогнозують короткочасні дощі, можлива гроза. Температура становитиме від +22 до +24 вдень та від +13 до +15 вночі.

Циклон в Україні

Погода у травні 2021 року доволі мінлива. Проте уже з 2 травня спостерігається потепління на території України.

Згідно з прогнозами, у травні середня місячна температура в Україні передбачається на рівні +15…+18, в горах дещо холодніше – +11…+13.

Детальніше про погоду в Україні у травні – читайте на Фактах ICTV.