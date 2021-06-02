Прохолода та грози: погода в Україні на 3 червня (КАРТА)

Погода 3 червня в Україні буде прохолодною, в східних і південних областях країни очікуються грози і проливні дощі, в інших регіонах очікується мінлива хмарність.

Вітер по всій території країні очікується північно-східний, його швидкість сягатиме від 7 до 12 метрів у секунду.

Детальніше щодо прогнозу погоди в Україні на 3 червня читайте в матеріалі Факти ICTV.

По всьому Сходу країни очікуються зливи і грози: вночі температура опуститься до 9° -11°, а вдень повітря прогріється до 19°.

На Заході очікується мінлива хмарність, можливі короткочасні опади: температура вдень підніметься до 20°, а вночі від до 9° до 11°.

Жителів Півдня також очікують зливи з грозами: синоптики прогнозують, що вдень стовпчик термометра підніметься до 19°, а вночі похолодає до 12°.

На Півночі очікується мінлива хмарність без істотних опадів: вдень місцями повітря прогріється до 19°, вночі стовпчик термометра покаже від 9° до 11°.

У Центрі синоптики прогнозують грози: вночі до 13°, а вдень до 18°.

На киян 3 червня чекає мінлива хмарність без істотних опадів: вдень температура повітря може досягати позначки в 20°, а ввечері похолодає до 10°.

Погода в Україні на червень

До середини червня температурні показники на території України будуть стриманими, а погода не порадує літньою спекою навіть мешканців півдня країни.

На початку літа на українців чекає досить прохолодна та похмура погода.

Детальніше щодо прогнозу на червень ви можете дізнатися, прочитавши ексклюзивне інтерв’ю, що дала Фактам ICTV синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала.