У суботу, 5 червня, погода в Україні у більшості регіонів буде сонячною, на сході та заході може пройти невеликий дощ. Температура повітря становитиме +20, +22, а пориви вітру сягатимуть 7-12 м/c.

Факти ICTV підготували прогноз погоди в Україні на 5 червня.

Прогноз погоди в Україні на 5 червня

На півдні України очікується +19,+23, вночі похолоднішає максимум до +10,+12. У східних регіонах буде похмуро, подекуди пройдуть дощі. Вдень синоптики прогнозують +16, +19, вночі до +10.

На півночі України буде сонячно, дощ може пройти лише у Сумській області. Денна температура на рівні +20,+22, нічна – +10, +12.

У західних регіонах очікується +20, +22 вдень, а вночі від +9 до +12. Дощі з грозами пройдуть у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

У центрі України буде сонячно, вдень стовпчик термометра показуватиме +20, +22, вночі опуститься до +10,+12.

У Києві також світитиме сонце, денна температура повітря – +20, +22, нічна – +11, +13.

Погода влітку в Україні

За прогнозами синоптиків, влітку температура повітря в Україні сягатиме +40. У липні та серпні температурні показники значно перевищуватимуть норму.

Потепління варто очікувати уже після першої декади червня. Детальніше, якою буде погода влітку в Україні, читайте на Фактах ICTV.