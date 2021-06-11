Осадків не очікують лише в Києві та на Півдні: погода в Україні на 12 червня

12 червня практично по всій території України синоптики прогнозують дощі. На частині територій очікуються грози і лише в Києві та на півдні країни не буде істотних опадів.

Детальніше про прогноз погоди від гідрометцентру для регіонів України читайте в матеріалі Факти ICTV.

Зокрема, на Сході України прогнозуються грози. Вдень стовпчик термометра покаже від +23 до +25, тоді як вночі похолодає до температури від +12 до +15

На Півдні країни істотних опадів не очікується, лише в Херсоні можливі грози. Температура вдень буде літньою та прогнозується на рівні від +24 до +26, тоді як вночі стовпчик термометра опуститься до +13 градусів.

У Центральних і Північних областях очікується від +21 до +25 тепла в денний час і в межах +13 градусів вночі. Тут також прогнозується дощі, а в окремих регіонах – грози.

На Заході України також встановиться літнє тепло, проте у всіх областях очікуються дощі. Вдень температура складе від +22 +25 градусів, а вночі від +11 до +15.

У Києві буде від +24 до +26 вдень, а вночі стовпчик термометра покаже від +13 до +15 градусів.

Погода в Україні на літо

До середини червня температурні показники на території України будуть стриманими, а погода буде не спекотної навіть на півдні України.

Такий прогноз озвучила синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV.

За її словами, початок літа охарактеризується прохолодною погодою і великою кількістю дощів з грозами.