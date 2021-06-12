Погода в Україні 13 червня буде тепла і дощова

13 червня в Україні збережеться тепла дощова погода. Холодний фронт на короткий час зайде на територію України і знизить температуру повітря в залежності від регіону на 3-7 градусів.

На Заході будуть гриміти грози, денна температура становитиме до +23 градусів. На Закарпатті значно похолодає, до + 17 градусів вдень. Невеликі дощі. Похолодання буде короткочасним.

На Півдні 13 червня дуже тепло і дощитиме. Грози повільно відступають. В Одесі ймовірність дощу невелика.

Найтеплішою буде Херсонська область, до + 27 градусів. Температура Чорного моря в Одеси + 16.2 градусів, Азовського у Бердянська + 20.8 градусів.

На Сході температура повітря становитиме до + 24 ° С.

У Центрі буде до + 24 градусів, в Полтавській – до + 21 ° С. 13-14 червня температура повітря стане нижче, особливо різко похолодає у Вінницькій області. І дощі, звичайно, як і всюди в Україні, теж пройдуть.

На Півночі денна температура повітря – до + 25 градусів. На початку наступного тижня очікується зниження температури на кілька градусів.

Погода у Києві

У столиці погода 13 червня буде дуже мінливою. Температура вдень становитиме до +23. Можливий дощ, а також похолодає на 3-5 градусів.

До середини червня температурні показники на території України будуть стриманими, а погода не буде спекотною навіть на Півдні України.

Такий прогноз від Укргідрометцентру надають Факти ICTV.

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