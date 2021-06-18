Погода в Україні 19 червня у більшості областях буде сонячною, однак на півдні та на заході пройдуть дощі з грозами. Температура повітря коливатиметься у межах +23 – +30. Пориви вітру сягатимуть 5-10 м/c, у східних областях – 7-12 м/c.

На півдні 19 червня очікуються дощі з грозами. Денна температура повітря від +23 до +28, нічна опуститься до +14, +18.

У східних регіонах буде сонячно. Вдень стовпчик термометра показуватиме +26, +30, вночі опуститься до +14, +17.

На півночі також сонячно та без опадів. Денна температура +27, +29, вночі +14, +16.

На заході України 18 червня пройдуть дощі з грозами. Сонячно буде у Львівській, Рівненській та Волинській областях. Синоптики прогнозують вдень від +24 до +29, вночі похолоднішає максимум до +13.

У центрі України дощитиме лише у Вінницькій області. Температура повітря очікується на рівні +25, +29, вночі стовпчик термометра опуститься до +14, +17.

У Києві буде сонячно, вдень +27, +29, вночі до +16, +18.