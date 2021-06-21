Погода на тиждень в Україні з 21 червня по 25 червня 2021

Цього тижня більшу частину території України накриють дощі з грозами, при цьому температура повітря буде досить високою протягом усього тижня.

У понеділок, 21 червня, в основному буде мінлива хмарність, лише в західних областях можливі короткочасні дощі.

Температура повітря вдень прогріється до +32, а вночі стовпчики термометрів по всій країні покажуть +15 – +19.

У вівторок, 22 червня, погода почне псуватися. На заході, півдні і в центрі країни очікуються зливи з грозами.

Вдень температура повітря буде коливатися в межах від +30 до +34, а вночі похолодає до +19.

У середу, 23 червня, тенденція до погіршення погоди продовжиться. Опадів не прогнозується лише у північних і східних регіонах, у всіх інших областях очікуються дощі.

Вдень стовпчики термометрів покажуть від +32 до +34 градусів, вночі ж температура повітря буде коливатися в діапазоні від +17 до +21.

У четвер, 24 червня, карта дощів залишиться практично ідентичною. Зливи продовжать йти практично по всій території країни.

Вдень повітря прогріється до +34 градусів, тоді як вночі температура буде коливатися від +17 до +21.

У п’ятницю, 25 червня, погода продовжить погіршуватися – дощі дістануться навіть до східних регіонів країни, які грози обходили протягом усього тижня.

Днем температурні коливання складуть +27 – +34, а вночі похолодає до +20 градусів в середньому по країні.

Погода на морських узбережжях України

У червні в українців починається курортний сезон, що спонукає багатьох жителів країни починати будувати плани на відпустку.

Як розповів в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV народний синоптик Леонід Горбань, погода влітку 2021 на море в Україні буде не дуже спекотною.

За його словами, періодично очікується випадання рясних опадів.