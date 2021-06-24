Погода в Україні в липні 2021 року буде мінливою. Протягом місяця на українців може очікувати аномальна спека та дощі.

Відповідно до прогнозів, у липні температура повітря коливатиметься від +25 до +30. Вночі стовпчик термометра показуватиме від +17 до +21. Опади можуть пройти на початку місяця та у середині – у період з 9 до 18 липня.

Відповідно до прогнозу народного синоптика Леоніда Горбаня, на початку місяця в Україні пройдуть дощі. У період з 4 до 8 липня спостерігатиметься аномальна спека. Протягом 11-12 липня – дощі та бурі, опади також пройдуть 16 та 17 липня.

Потім спека знову повернеться на період з 18 до 28 липня, а в кінці місяця пройдуть дощі. За даними синоптика, зокрема 25 липня погода в Україні буде дощовою, також дощ пройде 30 липня.