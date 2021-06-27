Погода в Україні на 28 червня: грози та спека

У понеділок, 28 червня, спека продовжить панувати в Україні. При цьому по всій країні, крім західних та південних областей прогнозуються грози з дощами.

У Західних регіонах України +23-29° вдень, а вночі температура опуститься до +13-16°.

При цьому в Північних областях погода буде дощовою, можливі грози. Температура вдень становитиме від +25 до +27°, а вночі похолодає до 16°.

На Сході також очікуються грози, температура повітря вдень складе від 23 до 30 градусів тепла, а вночі – +17-21°.

У центрі погода буде також дощовою, повітря вдень прогріється до 27°, а вночі стовпчик термометра покаже від +15 до +20 за Цельсієм.

На Півдні країни очікується мінлива хмарність, температура повітря вдень підніметься до 30°, а вночі стовпчики термометрів покажуть 17°.

Киянам також прогнозують грози, вдень температурний пік очікується на позначці в 26°, а вночі до жителів української столиці прийде прохолода, від 17 до 19°.