У Львові пройшов справжній погодний Армагедон. Разом із дощем піднявся вітер, що валив дерева, зривав дахи та трощив літні тераси. При цьому до буревію у місті стояла шалена спека, +32 градуси у тіні.

Такі локальні дощі Україною гуляють не перший тиждень. Якщо раніше затоплювало Вінницьку і Житомирську області, то цього разу географія розширилася. Буревії обрушилися на Східну і Західну Україну.

Дощ у Дніпрі затопив навіть плацкартний вагон потягу Львів – Маріуполь. А на Буковині стихія була ще більш нищівною. Годинний дощ перетворив вулиці на ріки, які зносили все на своєму шляху.

Дороги розмило і на Закарпатті. У Лазещинському лісництві через це були заблоковані туристи, яких довелося рятувати за допомогою будівельної техніки. Але ще більший потоп стався в окупованому Криму.

На Ай-Петрі за добу випала ледь не тримісячна норма опадів, це свідчить про інтенсивність цих процесів, які зараз спостерігаються в атмосфері. Я боюсь, що в цьому році ми ще можемо побачити не один такий випадок, – розповідає метеоролог Віра Балабух.

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Також в Україні почали з’являтися піщані бурі. Повідомлення про дивні задимлення на початку тижня почали надходити з Чернігівської та Полтавської областей. Згодом пил зафіксували у столиці.

За пиловою бурею прийшла неймовірна спека. У Києві ледь не щодня встановлювали температурні рекорди – 35,5 градусів тепла. Такого не було майже 100 років.

Справжні тропічні урагани обрушилися і на інші європейські країни. На півдні Польщі буревій зніс сотні дахів. Десятки тисяч людей залишив без світла.

Чехією пронеслося декілька торнадо. Руйнуючи все на своєму шляху, вони зносили цілі села. 80 людей були поранені, декілька – загинуло.

Усі аномалії, що спостерігаються зараз, синоптики називають наслідком кліматичних змін. Погода стає все більш непередбачуваною.

У нас рекорди, пов’язані із високою температурою, вони значно більше переважають і спостерігаються набагато частіше. Вони сягають значно вищих значень, ніж ті, які пов’язані із низькою температурою, – пояснює метеоролог Віра Балабух.

Фахівці українського гідрометцентру стверджують, що полегшення близько. Температура, за прогнозами синоптиків, по всій Україні становитиме в середньому 26-27 градусів тепла.

Благовіщенське пішло під воду

Кількаденна злива у місті Благовіщенське затопила цілий мікрорайон. Вода тут неслася, немов гірська річка.

Плавало все – не лише на дорозі та городах, але і на подвір’ях, у сараях та гаражах. Кожна друга хата – залита. Вже минуло декілька днів після дощу, а вода стоїть та перетворила все навколо на болото.