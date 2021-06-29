Погода на тиждень в Україні з 28 червня по 4 липня 2021

За прогнозами синоптиків, у вівторок, 29 червня, в Україні, крім західних областей, очікуються короткочасні дощі, грози, вдень в окремих районах значні дощі, град і шквали 15-20 м / с.

Вітер північно-західний, у східній частині південно-західний, 5-10 м / с.

Температура вночі 16-21°, в західних областях 12-17 °, вдень 24-29°, на сході до 32°.

29-30 червня дощі пройдуть в східних, північно-східних областях, вдень місцями в Карпатах.

30 червня і на Прикарпатті пройдуть короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Температура вночі 14-19 °, вдень 24-30 °, на Закарпатті та місцями на півдні країни 30-33 °.

1-4 липня місцями йтимуть короткочасні дощі, грози, в західній.

4 липня в південно-східній частині всюди дощі. Температура вночі 14-20 °, вдень 23-29 °, в південній частині до 33 °.

очаток липня в Києві буде дощовим. Температура вночі 19-20 °, вдень 25-28 °.

Нагадаємо, що за народними прикметами, цього року досить спекотне літо, але з дощами і грозами.