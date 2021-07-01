Погода на 2 липня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Згідно з прогнозом синоптиків, погода 2 липня на території України буде дуже спекотною, проте в усі регіони нагряне дощ з грозою.

В Укргідрометцентрі зазначили, що температура повітря буде переважно на рівні від +27 до +32 градусів.

Попри парку погоду, в Україні буде хмарно. Синоптики радять українцям брати з собою на вулицю парасольку. У всіх регіонах України пройде невеликий дощ з грозою, опади в усіх областях можуть продовжитися навіть вночі.

2 липня вдень на півдні температура на рівні від +28 до +31, на сході від +30 до +32, у центрі від +26 до +28, на півночі від +27 до +29, на заході від +24 до +27. У Києві вдень буде дощ з грозою, температура повітря від +27 до +29.

На півдні вночі температура від +17 до +19, на сході від +16 до +18, у центрі від +16 до +18, на півночі від +17 до +19, на заході від +13 до +17. У Києві вночі продовжиться дощ з грозою, температура від +16 до +18.