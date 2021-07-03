Погода на 4 липня 2021 в Україні – прогноз погоди на сьогодні

За даними Укргідрометцентру, погода 4 липня у всіх регіонах України буде дуже паркою, проте у всіх областях очікується дощ з грозою.

Синоптики зазначили, що у східних областях буде найспекотніша погода. Температура повітря в Україні буде переважно на рівні від +28 до +33 градусів.

В цей день очікується похмура погода, попри спеку. Дощ не обійде жоден регіон України, опади вночі можуть продовжити в центральних, південних та східних областях держави.

4 липня вдень на півдні температура на рівні від +25 до +28, на сході від +31 до +33, у центрі від +27 до +29, на півночі від +26 до +28, на заході від +25 до +28. У Києві вдень очікується дощ з грозою, температура повітря від +26 до +28.

Вночі у всіх регіонах України температура повітря трохи знизиться. На півдні від +18 до +21, на сході від +18 до +20, у центрі від +17 до +19, на півночі від +18 до +20, на заході від +14 до +16. У Києві вночі триватимуть опади, температура від +17 до +19.