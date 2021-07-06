Країни Північної Європи страждають від аномальної спеки, температура в деяких регіонах досягає +34.

В Лапландії в неділю температура піднялася до +33,6. Це рекорд з 1914 року, коли метеорологи зафіксували температуру +34,7. Про рекордні температури червня заявили і метеорологи Швеції, де перший місяць літа-2021 став третім найспекотнішим за весь час спостережень.

Метеорологічний інститут Норвегії зареєстрував температуру +34 в Салтдалі неподалік від Полярного кола. Це найвища температура, зареєстрована в країні цього року, вона всього на 1,6 градуси нижча за рекордні значення, зареєстровані в Норвегії за весь час спостережень.

Аномальну спеку зареєстровали у Канаді та в Північній Америці. Експерти вважають, що аномальні погодні умови, пов’язані зі змінами в клімату, в подальшому будуть тільки посилюватися.

– Тропічний мінімум в західній частині Тихого океану, недалеко від Японії, порушив атмосферу, створивши брижі навколо півкулі, відомі як хвилі Россбі. Саме такі хвилі обрушилися на Канаду, створивши умови для аномальної спеки, – заявив професор метеорології в Університеті Монаша Майкл Рідер.

Аномальна спека у Канаді

Температура тут сягнула рекордної позначки +49,5.

Лише у Ванкувері за останні дні зареєстрували понад 130 летальних випадків унаслідок теплових ударів.

Водночас у Каліфорнії горять ліси. Вогонь підступив небезпечно близько до траси неподалік Лос-Анджелеса, з цієї причини дорогу перекрили.

Джерело: The Guardian