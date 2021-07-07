Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає жителів України про можливі небезпечні метеорологічні явища.

Зокрема, вдень 7 липня у південних та східних регіонах України очікуються грози. Водночас в окремих районах випаде град та повітряні шквали близько 15-20 м/с.

Через це Укргідрометцентр прогнозує 1 рівень небезпеки погодних умов (жовтий).

7-8 липня очікується підвищення рівнів води в річках Луганської, Донецької та Запорізької областей на 0,3 – 0,5 м, можливий вихід води на заплави річок Деркул, Мокра Волноваха, Кальчик, Малий Кальчик (жовтий рівень небезпеки).

Погода 7 липня в Україні очікується переважно сонячна, проте через зміну метеорологічних явищ може піти невеликий дощ з грозою у східних та південних областях країни.

Переважно температура повітря триматиметься на показнику від +26 до +30. Попри дощ та грозу, у східних та південних регіонах України буде тепло.

Проте синоптики все ж радять взяти з собою парасольку, щоб не намокнути під дощем. Це допоможе уникнути переохолоджень у разі, якщо під час опадів ви перебуватимете на вулиці.