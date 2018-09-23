У Глухові репетитор розбещував 12-річну дівчинку під час уроків

У Глухові (Сумська область) 41-річний викладач розбещував 12-річну дівчинку під час приватних уроків.

Про це повідомляє прокуратура Сумської Області.

Під час слідства встановлено, що жителька Глухова звернулася до свого знайомого, який має педагогічну освіту, з проханням надати приватні уроки її малолітньої доньки 2006 року народження. Отже, протягом 2015 – 2017 років чоловік за місцем свого проживання у Глухові проводив з дівчинкою заняття.

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– Тільки після того, як навчання закінчилося, дівчинка зважилася зізнатися матері, що з початку 2017 року репетитор здійснював щодо неї розпусні дії. Крім того, на планшет учениці чоловік завантажував зображення порнографічного характеру, в тому числі за участю дітей. Малолітня боялася комусь у цьому зізнатися, – йдеться у повідомленні.

Наразі чоловіка затримано в порядку ст. 208 КПК України. Дії затриманого кваліфіковані за ч. 3 ст. 153 (насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом), ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) та ч. 4 ст. 301 (поширення зображень порнографічного характеру) КК України.

Прокуратура і поліція вже готують клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

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До слова, у Київській області затримали педофіла, який протягом 3 років розбещував дитину.

Фото: dreamstime.