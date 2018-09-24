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Масове отруєння в дитсадку: 7 дітей у лікарнях

У селі Трепівка Знам’янського району сім вихованців дитячого садка Веселка потрапили в лікарню з симптомами гострої кишкової інфекції.

Про це повідомляє управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області.

– Попередній діагноз – харчова токсикоінфекція. Стан всіх дітей – середнього ступеня тяжкості. Серед хворих – одна дитина 2012 року народження, четверо дітей – у 2013 – го та двоє-у 2014-го. Всі відвідують старшу групу. У Треповську амбулаторію загальної практики сімейної медицини вони звернулися 21 вересня, – йдеться в повідомленні.

Фахівці провели санітарно-епідеміологічне обстеження дитсадка та його персоналу, проведена позапланова перевірка харчоблоку та дезінфекція. Встановлюється збудник, який став причиною спалаху.

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Вже виявлено ряд порушень санітарного законодавства. Зокрема, недостатня кількість миючих засобів і меблів, шаф, індивідуальних ліжок, столів. На робочому місці у працівників дитсадка відсутні особисті медичні книжки з допусками до роботи. З 12 працівників представлені тільки шість особистих медичних книжок. А у трьох працівників прострочений ФГ-огляд.

Крім того, незадовільно ведеться обліково-звітна документація з організації харчування, видача готових страв проводиться без зняття проби, відсутні товарно-транспортні накладні і супровідні документи, що підтверджують походження, безпечність і якість продуктів, не дотримуються умови зберігання продуктів – овочі зберігаються на підлозі.

Роботу дитсадка призупинили на два дні – 25 і 26 вересня – для усунення порушень.

Нагадаємо, 13 вересня стало відомо про масове отруєння школярів у Дніпрі. За попередньою інформацією, у школі були відсутні 250 учнів із 700.

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