Одесу накрила злива: водоспади на вулицях, вирвані люки і обірвані проводи

Сьогодні, 24 вересня, Одесу накрила потужна злива, яка затопила вулиці міста, а сильний вітер повалив дерева.

Про це повідомляє Думская.

На вулицях ускладнений проїзд, особливо на вулицях Балківській, Приморській, Французькому бульварі та на Польському спуску.

На Митній площі зливові стоки вирвали люки каналізації.

А на пляжі Аркадії хлинув потік брудної води з нагірної частини міста, яка стікала в море.

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Сильний вітер зламав гілки дерев, які обірвали проводи – на розі Успенської і Маразліївській вулиць дерево впало на проводи зовнішнього освітлення.

Крім того, гілки пошкодили припарковані автомобілі і контактні мережі міського транспорту.

Нагадаємо, у Львові сильний вітер повалив дерева, більше 200 сіл без світла.

Фото: Думская