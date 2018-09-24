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Розірвало навпіл: під Києвом маршрутка протаранила легковик

У Броварах Київської області маршрутка зіткнулася з легковим автомобілем.

Про це повідомляють свідки аварії на сторінці Місто Бровари в Facebook.

Внаслідок удару у легковика відірвало частину кузова.

Про постраждалих та жертв поки нічого невідомо.

Читайте: “Трохи випила”: в Києві п’яна жінка на Lanos влетіла у церкву

Правоохоронці встановлюють обставини даної аварії.

Раніше Факти ICTV писали, що на Харківському шосе у Києві з вини дуже п’яного водія Daewoo сталася масштабна ДТП з постраждалими.

Відео: Місто Бровари.

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