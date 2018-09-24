У Харкові на лавочці біля під’їзду будинку помер чоловік

У дворі житлового будинку по вулиці Гвардійців-Широнінців (Харків) помер чоловік. Його труп кілька годин лежав на вулиці.
Про це повідомляється в групі Харків 1654 в Facebook.
Зазначається, що чоловік був у стані алкогольного сп’яніння. Спочатку він поводився неадекватно, потім ліг на лавочку, А приблизно через годину помер.
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– Приїхала поліція, накрили його тканиною, обмотали стрічкою і поїхали. Тіло лежить до цих пір. Поруч дитячий майданчик, діти бігають, люди виходять-заходять в під’їзд, а він просто лежить на лавочці, – йдеться в повідомленні.
До слова, на залізничній станції Персенківка у Львові знайшли тіло мертвої жінки.
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