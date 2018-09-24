У Львові сильний вітер повалив дерева, понад 200 сіл без світла

239 населених пунктів у Львівській області знеструмлено через сильний вітер і дощ.

Ведуться роботи по відновленню енергопостачання. До них залучені 77 одиниць техніки та 258 людей.

У Львові з середини ночі сильні вітер валив дерева і ламав зупинки громадського транспорту.

– 24 вересня у Львові та області очікується посилення вітру (південно-західний з переходом на північно-західний) 19-24 м/с, пориви 25-29 м/с. Місцями сильні опади – дощ, вранці і вдень в окремих районах з мокрим снігом, – повідомляє департамент з питань цивільного захисту ЛОДА.

За інформацією синоптиків, таку погоду зумовило проходження активних атмосферних фронтів. Зазначається, що у деяких місцях можливий перший вересневий сніг.

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До речі, ранкові затори у Києві у понеділок сягнули 6 балів.