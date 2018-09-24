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У Нігерії викрали екіпаж швейцарського судна, у тому числі українця

Біля узбережжя Нігерії пірати викрали 12 членів екіпажу швейцарського судна, серед яких – громадяни Філіппін, Словенії, України, Румунії, Хорватії та Боснії.

Нігерійські пірати ще 22 вересня викрали членів судна, яке прямувало з міста Лаґос до порту Харкорт, передає Радіо Свобода.

За даними нігерійського агентства морського управління та безпеки (NIMASA), 7 викрадених були з Філіппін, і ще по одному – представники з інших 5 країн.

У дипломатичних установах України про викрадення моряка поки нічого не повідомляють.

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Приблизно рік тому у полон до піратів біля берегів Нігерії потрапило шість моряків, у тому числі українець.

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