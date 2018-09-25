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Діставав підйомний кран: під Києвом авто провалилося під асфальт

У місті Сквира (Київська область) автомобіль провалився в яму на дорозі.

У місті Сквира (Київська область) автомобіль провалився всій передньою частиною в яму, яка утворилася на дорозі, повідомляє Сквира Форум у  Facebook.

Інформації про постраждалих немає. Автомобіль, що провалився, виявився майже у вертикальному положенні.

Щоб витягнути його з ями, довелося вдатися до допомоги підйомного крану.

Читайте: Одесу накрила злива: водоспади на вулицях, вирвані люки і обірвані дроти

До слова, у Броварах Київської області маршрутка зіткнулася з легковим автомобілем.

Фото: Сквира Форум

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