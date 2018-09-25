Киянин перевозив гранати у метро

У метро Києва затримали 34-річного чоловіка, у якого вилучили гранати.

Боєприпаси направлені на експертизу, повідомляє столична поліція.

– Працівники поліції отримали оперативну інформацію про чоловіка, який зберігає та збуває зброю на території міста. Оперативники встановили особу зловмисника, а коли він увійшов до метрополітену, вирішили його перевірити, – йдеться у повідомленні.

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У киянина вилучили два предмети, схожі на гранати РГД-5 і запали до них.

Чоловіка затримали, відкрито провадження за ч. 1 ст. 263 – Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Йому загрожує до 7 років позбавлення волі.

До слова, місяць тому в будинку 44-річного жителя міста П’ятихатки Дніпропетровської області знайшли 63 тротилові шашки загальною вагою 13,4 кг.

Фото: kyiv.npu.gov.ua