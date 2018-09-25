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На Житомирщині вітер зірвав покрівлю з магазина – постраждала жінка

У Новоград-Волинському районі Житомирської області через негоду постраждала 58-річна жінка.

Вітер зірвав дах магазину

Внаслідок сильного пориву вітру 24 вересня частково зірвало покрівлю (приблизно 65 кв. м) одного з магазинів, вона травмувала жінку 1960 року народження, повідомляє обласне управління ДСНС.

Ще до приїзду рятувальників лікарі швидкої із попереднім діагнозом струс головного мозку та забій грудної клітини госпіталізували потерпілу.

Бійці ДСНС демонтували пошкоджене покриття. На місці події працювало 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

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На Житомирщині вітер зірвав покрівлю з магазина – постраждала жінка / 2 фотографии

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До слова, у Бориславі Львівської області гілка дерева завдала смертельну травму чоловікові.

Нагадаємо, через негоду в Україні зникло світло у понад 200 населених пунктах.

Фото: 04141

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