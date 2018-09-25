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Перша жертва негоди: на Львівщині гілка впала на чоловіка

24 вересня в місті Борислав Львівської області гілка дерева завдала смертельну травму чоловікові.

Про це повідомили в департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

Чоловік загинув на місці. Загиблий – місцевий житель 1953 року народження.

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Подробиць нещасного випадку поки немає, всі обставини встановлюються.

До слова, через негоду в Україні зникло світло у понад 200 населених пунктах.

Фото: Думская.

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