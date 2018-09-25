Двоє солдатів ЗСУ поранені внаслідок вибуху міномета Молот

В одній з військових частин в районі проведення ООС двоє українських військових постраждали внаслідок розриву Молота.

Оновлено 12.42. Двоє українських військовослужбовців отримали тілесні ушкодження внаслідок вибуху міни в каналі ствола міномету на території однієї з військових частин в Донецькій області 23 вересня, повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

За процесуального керівництва військової прокуратури Донецького гарнізону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил поводження зі зброєю, що спричинило тілесні ушкодження кількох осіб.

– Інцидент стався в одній з військових частин в районі проведення ООС. Причини і обставини зараз з’ясовує слідча комісія, – заявив представник прес-центру штабу ООС Олексій Тригуб, передає Інтерфакс-Україна.

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Він додав, що всі двоє постраждалих госпіталізовані, стан задовільний.

Нагадаємо, в липні під час навчань на Рівненському полігоні розірвався міномет – троє військових загинули, дев’ятеро отримали поранення.

Фото: Юрій Бірюков.