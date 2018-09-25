У Кривому Розі маршрутка №230 злетіла з дороги і врізалася в дерево. Внаслідок чого постраждало 10 осіб.
Водієві транспортного засобу стало погано, він виїхав за межі дороги та зіткнувся з деревом, пише місцеве видання 1kr.ua.
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– Попередньо 10 осіб отримали легкі тілесні ушкодження, одиного з пасажирів доставлено в лікарню з підозрою на перелом лобової кістки, – повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає Інтерфакс-Україна.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 КК України (Порушення правил безпеки дорожнього руху).
У Кривому Розі маршрутка врізалася в дерево: постраждало 10 осіб / 5 фотографий
Раніше Факти ICTV писали, що в Запоріжжі маршрутне таксі влетіло в зупинку громадського транспорту.
Фото: 1kr.ua.
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