Заповз у підгузки: скорпіон 7 разів вкусив дівчинку і вона вижила

У Бразилії новонароджену дівчинку 7 разів вкусив скорпіон і вона вижила.

У Бразилії дівчинку, якій було тільки 3 дні від народження, 7 разів вкусив скорпіон. Вона пережила смертельну дозу отрути, повідомляє Daily Mail.

25-річна мати дівчинки наділа їй підгузки, але не помітила як туди забрався скорпіон.

Коли дитина стала задихатися, а з рота у неї побігла піна, мати відразу відвезла її до лікарні.

Виявилося, що скорпіон укусив дівчинку 7 раз в район пупка. Їй негайно вкололи шість доз протиотрути і після кількох днів в реанімації дитина одужала.

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До слова, причиною масового отруєння учнів школи №62 в Дніпрі стала брудна питна вода.