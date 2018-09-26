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Через оплату проїзду: в Запоріжжі побили водія маршрутки

У Запоріжжі пасажир побив водія маршрутки, сильно вдаривши кілька разів по обличчю.

Відео конфлікту опубліковано в Instagram-акаунті its_zp.

– Вчора на Університетській пасажир побив водія 80-ї маршрутки. Конфлікт виник через оплату проїзду. У водія множинні гематоми. Людей бити не можна, – йдеться у підписі під роликом.

Читайте: У Києві водій знепритомнів і розбив дві машини

Деталі конфлікту між водієм і пасажиром не уточнюються.

Раніше Факти ICTV писали, что на Київщині 19-річний молодик після сварки з таксистом завдав водію 30 ножових ударів. Від отриманих поранень останній помер.

Фото: УНІАН

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